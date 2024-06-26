Технологичные изменения на российских автозаправочных станциях: что ждет автовладельцев? Ольга ВайленкоРоссийские автовладельцы в ближайшее время столкнутся с важными изменениями на автозаправочных станциях (АЗС).
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