«Ты увидишь, что напрасно называют Север крайним». (с) Госдума со всем согласна, РЖД ко всему готовы — курировать северный завоз будет Минвостокразвития

Северный завоз прирастает новыми транспортными объектами. Так, в начале октября стало известно о том, что причал в селе Лаврентия (Чукотский автономный округ) решением Минвостокразвития России внесён в перечень опорных объектов логистической инфраструктуры для обеспечения северного завоза.