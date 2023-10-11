«Ты увидишь, что напрасно называют Север крайним». (с) Госдума со всем согласна, РЖД ко всему готовы — курировать северный завоз будет Минвостокразвития

Северный завоз прирастает новыми транспортными объектами. Так, в начале октября стало известно о том, что причал в селе Лаврентия (Чукотский автономный округ) решением Минвостокразвития России внесён в перечень опорных объектов логистической инфраструктуры для обеспечения северного завоза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии