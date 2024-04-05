🇷🇺 Каждый спортсмен РФ гордится тем, что представляет на турнирах самую спортивную державу В этом уверен вице-президент Олимпийского совета Республики Крым Виталий Романов.
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🇷🇺 Каждый спортсмен РФ гордится тем, что представляет на турнирах самую спортивную державу В этом уверен вице-президент Олимпийского совета Республики Крым Виталий Романов.