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«Степанова очень часто высказывается, молодец. Правда, у меня ощущение, будто ей кто-то помогает писать». Елистратов о медиаактивности

– Вы поиронизировали над Степановой. Следите за ее медиаактивностью? – Я смеюсь просто. Она очень часто высказывается, молодец.

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