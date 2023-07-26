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В Сочи появился еще один памятник Сталину

В Сочи появился еще один памятник Сталину

В центре Сочи недавно https://dzen.ru/a/ZLo1LmMfbHkKMgja был установлен еще один бюст Сталина, который органично дополняет бюсты великих советских полководцев.

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