Си Цзиньпин встретился с президентом Сербии

Пекин, 17 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, который прибыл в Пекин для участия в 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути".