День 30 июля в истории

День Военно-морского флота РФ. Профессиональный праздник военных моряков первоначально был установлен постановлением Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) в 1939 году как день Военно-морского флота СССР и праздновался ежегодно 24 июля.
День Военно-морского флота РФ. Профессиональный праздник военных моряков первоначально был установлен постановлением Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) в 1939 году как день Военно-морского флота СССР и праздновался ежегодно 24 июля.
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