С воздушного шара Украина пыталась совершить террористическую атаку на Курскую областьКиевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением малоразмерного воздушного шара.
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