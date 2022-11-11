Как теперь борются с бедностью в России? Почему люди беднеют, а показатели улучшаются

Новый оптимистичный лайфхак от Министра труда и соцзащиты РФ Котякова. Все помнят, что Президент России Путин не так давно озвучил конкретную цель — вдвое сократить число бедных в стране к 2030 году.
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