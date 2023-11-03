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ЦАХАЛ: 23 военных погибли в ходе операции в секторе Газа

ЦАХАЛ: 23 военных погибли в ходе операции в секторе Газа

ЦАХАЛ: 23 военных погибли в ходе операции в секторе Газа Количество военнослужащих Армии обороны Израиля, погибших в ходе операции в секторе Газа, достигло 23 человек, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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