ЦАХАЛ: 23 военных погибли в ходе операции в секторе Газа Количество военнослужащих Армии обороны Израиля, погибших в ходе операции в секторе Газа, достигло 23 человек, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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