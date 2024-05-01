Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Немецкое агентство по охране окружающей среды: Немцы живут в слишком больших квартирах и едят слишком много мяса

Немецкое агентство по охране окружающей среды: Немцы живут в слишком больших квартирах и едят слишком много мяса

Granderator   Руководитель Федерального агентства Германии по охране окружающей среды: Некоторые немцы живут в слишком больших квартирах Руководитель Федерального агентства по охране окружающей среды Дирк Месснер — человек, который делает неприятные сообщения о защите климата.

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