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Крымская газета

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Женская консультация, солнечные батареи и спорткомплекс: какие новые объекты открыты в двух районах Крыма

Женская консультация, солнечные батареи и спорткомплекс: какие новые объекты открыты в двух районах Крыма

Несмотря на все вызовы, с которыми столкнулся Крым в последнее время, в Красногвардейском и Первомайском районах продолжается реализация социально значимых проектов.

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