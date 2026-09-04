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Курские новости

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Курянка получила 3 года 8 месяцев за избиение сожителя

Курянка получила 3 года 8 месяцев за избиение сожителя

Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за избиение сожителя сковородой и чёрствым хлебом. В этот раз поводом для конфликта стали бытовые разногласия, а орудием преступления стала керамическая тарелка.

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