Доступны миллион призов: что такое акция «Выбираем вместе-2024» и как принять в ней участие Елена ГалицкаяВо время президентских выборов в марте 2024 года для москвичей, участвующих в онлайн-голосовании, вновь будет доступна акция «Выбираем вместе» программы «Миллион призов».
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