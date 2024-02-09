Доступны миллион призов: что такое акция «Выбираем вместе-2024» и как принять в ней участие Елена ГалицкаяВо время президентских выборов в марте 2024 года для москвичей, участвующих в онлайн-голосовании, вновь будет доступна акция «Выбираем вместе» программы «Миллион призов».