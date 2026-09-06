Уиткофф: о встрече России, США и Украины объявят в ближайшее время

О встрече России, США и Украины будет объявлено в ближайшее время. Об этом 6 сентября заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.
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