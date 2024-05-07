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В Тамбовской области озвучили итоги весеннего сезона охоты на пернатую дичь

В Тамбовской области озвучили итоги весеннего сезона охоты на пернатую дичь

В Тамбовской области подведены итоги сезона охоты на пернатую дичь. Региональное министерство экологии и природных ресурсов отчиталось о выдаче 3375 разрешений на утиную охоту, в течение которого было проведено приблизительно 230 рейдов.

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