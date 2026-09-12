Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда Россия закручивает гайки, а в ответ слышит обвинения в исторической неблагодарности.
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Россия дАвно расплатилась со всеми республиками Средней Азии.ВОВ длилась 4 года,а Россию доят уже сколько десятилетий??!И все подряд.Ташкент был весь в развалинах после сильного землетрясения.Кто его отстраивал??!В основном русские ,которых посылали в республику строить,учить,лечить и прочее.Русские поднимали целину в Казахстане и не только русские ,но больший процент это были жители России.Казахстану Россия дала письменность,науку,образование,культуруу ,от себя отрывая.И где благодарность?! В 90-годы выгоняли,убивали русских из своих республик,так сказать отблагодарили за все хорошее.Так какого хрена вы едите к русским жить ??!Хватит ,живите сами,лечитись сами,учитесь сами у себя.Россия никому ничего не должна!
Опять "Царь-град" разжигает страсти.