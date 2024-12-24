Над Америкой заметели огненный шар в небе: кадры появились в Сети

За последние дни сразу двое неработающих китайских объектов упали на Землю над Северной Америкой. За последние дни сразу двое неработающих китайских объектов упали на Землю над Северной Америкой, передает focus.
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