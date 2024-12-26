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ФСБ: в СБУ пообещали семейной паре деньги и гражданство ЕС за покушение

ФСБ: в СБУ пообещали семейной паре деньги и гражданство ЕС за покушение

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ заявил, что украинские спецслужбы, завербовавшие супружескую пару из России для заговора с целью убийства высокопоставленных российских военных, пообещали исполнителям деньги и гражданство одной из стран ЕС.

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