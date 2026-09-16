В Нижегородской области нашли молоко с опасным жировым составом

В начале сентября специалисты химической лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Нижегородской области проверили образец молока и зафиксировали несоответствие его жирнокислотного профиля установленным характеристикам.
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А как название ну там "Веселый молочник" или "деревенское",ну чтобы знать недобросовестных участников рынка,а так что толку молотить.