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Сиделка Александра Градского: "Первую брачную ночь он провел со мной"

Сиделка Александра Градского: "Первую брачную ночь он провел со мной"

Обстоятельства четвертого брака знаменитого музыканта Александра Градского волновали многих и давно. После смерти маэстро выяснилось, что с молодой блондинкой Мариной Коташенко они жили не в "гражданском браке", то есть без росписи, а вполне в официальном.

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