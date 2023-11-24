Сиделка Александра Градского: "Первую брачную ночь он провел со мной"

Обстоятельства четвертого брака знаменитого музыканта Александра Градского волновали многих и давно. После смерти маэстро выяснилось, что с молодой блондинкой Мариной Коташенко они жили не в "гражданском браке", то есть без росписи, а вполне в официальном.