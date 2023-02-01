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Ужасный формат плей-офф, время начала игр с задержкой до 20 минут, плохой маркетинг звезд. Колайаково назвал причины падения ТВ-рейтингов НХЛ

Карло Колайаково перечислил причины потери интереса к НХЛ у болельщиков. Ранее были опубликованы данные, из которых следует, что зрительская аудитория на ESPN и Turner Sports уменьшилась на 22%.

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