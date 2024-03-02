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Apple передумала выпускать смарт-часы с дисплеями MicroLED Несколько дней назад ко...

Apple передумала выпускать смарт-часы с дисплеями MicroLED Несколько дней назад ко...

Apple передумала выпускать смарт-часы с дисплеями MicroLEDНесколько дней назад компания OSRAM, являющаяся одним из поставщиков Apple, заявила о намерении пересмотреть свою стратегию по выпуску дисплеев MicroLED из-за «неожиданной отмены» одного из важнейших проектов.

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