Apple передумала выпускать смарт-часы с дисплеями MicroLED Несколько дней назад ко...

Apple передумала выпускать смарт-часы с дисплеями MicroLEDНесколько дней назад компания OSRAM, являющаяся одним из поставщиков Apple, заявила о намерении пересмотреть свою стратегию по выпуску дисплеев MicroLED из-за «неожиданной отмены» одного из важнейших проектов.