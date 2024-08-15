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Потребителям Мангистау вернут более 60 млн тенге за отопление

Потребителям Мангистау вернут более 60 млн тенге за отопление

Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК и его территориальными подразделениями завершил работу по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии, по всему Казахстану.

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