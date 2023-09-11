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Обязательный для русских языковой экзамен провалит половина латышей

Обязательный для русских языковой экзамен провалит половина латышей

Об этом заявил латвийский политолог и публицист Кристиан Розенвалдс.Розенвалдс проанализировал вопросы и пришёл к выводу, что фактически это четыре экзамена в одном.

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