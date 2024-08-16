Товарищеский матч между "Зенитом" и "Кайратом" состоится 8 сентября на стадионе "Газпром Арена". Матч будет посвящен 70-летию казахстанского клуба под руководством российского тренера Александра Кержакова.
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