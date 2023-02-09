Трех мужчин задержали после обнаружения тела возле парадной дома на Светлановском

По предварительным данным, компания может быть причастна к жестокой расправе над петербуржцем. Полицейские задержали трех мужчин на месте обнаружения полураздетого тела избитого до смерти петербуржца у парадной дома на Светлановском проспекте, 63.
По предварительным данным, компания может быть причастна к жестокой расправе над петербуржцем. Полицейские задержали трех мужчин на месте обнаружения полураздетого тела избитого до смерти петербуржца у парадной дома на Светлановском проспекте, 63.
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