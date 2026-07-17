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Судебные иски с российским миллиардером и позднее материнство в 50 лет: как сейчас живет супермодель Наоми Кэмпбелл

Судебные иски с российским миллиардером и позднее материнство в 50 лет: как сейчас живет супермодель Наоми Кэмпбелл

Сегодня 56-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл воспитывает двоих детей, рожденных с помощью суррогатных матерей, и предпочитает семейный уют светскому шуму.

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