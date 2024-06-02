Муж актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарил поклонников за поддержку

Вдовец актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев выразил признательность поклонникам за их любовь и поддержку, которая, по его словам, всегда была для нее источником силы, сообщает Общественная служба новостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии