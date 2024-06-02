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Муж актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарил поклонников за поддержку

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарил поклонников за поддержку

Вдовец актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев выразил признательность поклонникам за их любовь и поддержку, которая, по его словам, всегда была для нее источником силы, сообщает Общественная служба новостей.

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