Имя: Симге Фамилия: Дениз Полное имя: Симге Дениз Национальность: турок Родилась: 9 февраля Страна: Турция Цвет волос: Блондинка/Коричневый Цвет глаз: Карий Симге Дениз Инстаграм – @sdenizk #Simge #Deniz Simge Deniz Модель: Simge Deniz.
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