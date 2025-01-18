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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маркао об опозданиях легионеров на сборы клубов РПЛ: «Русская зима – немаловажный фактор. Когда прилетаешь из холодов в бразильский климат, не сильно хочется возвращаться»

«Почему бразильцы часто опаздывают на сборы после зимней паузы в РПЛ? Скажу сразу, что я против таких опозданий, но попробую объяснить это с точки зрения легионера из Бразилии.

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