Генпрокуратура просит суд взыскать в доход государства яхт-клуб во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 20 января, ФедералПресс. Генеральная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Приморского края против яхт-клуба «Улисс Марин», расположенного в бухте Улисс во Владивостоке, с требованием взыскать 244 млн рублей и имущество компании.
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