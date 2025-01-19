Генпрокуратура просит суд взыскать в доход государства яхт-клуб во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 20 января, ФедералПресс. Генеральная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Приморского края против яхт-клуба «Улисс Марин», расположенного в бухте Улисс во Владивостоке, с требованием взыскать 244 млн рублей и имущество компании.