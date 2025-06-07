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Царьград

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Бейонсе и Марк Хэмилл: неловкие инциденты со штанами на сцене

Бейонсе и Марк Хэмилл: неловкие инциденты со штанами на сцене

Бейонсе и Марк Хэмилл оказались в забавных ситуациях на сцене: у Бейонсе сполз костюм во время выступления шоу «Cowboy Carter», а у Хэмилла упали брюки на церемонии BAFTA в Лондоне.

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