Мировое обозрение

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МИД: Россия отметила прагматичный подход США в диалоге по стратстабильности

МИД: Россия отметила прагматичный подход США в диалоге по стратстабильности

ООН, 6 окт – РИА Новости. Россия отмечает прагматичный подход новой администрации США в вопросе диалога по стратегической стабильности, говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании Первого комитета ГА ООН.

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