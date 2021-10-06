МИД: Россия отметила прагматичный подход США в диалоге по стратстабильности

ООН, 6 окт – РИА Новости. Россия отмечает прагматичный подход новой администрации США в вопросе диалога по стратегической стабильности, говорится в заявлении директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, которое зачитали на заседании Первого комитета ГА ООН.