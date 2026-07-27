Синоптик Ильин: Москву ожидает прохладная погода с дождями и грозами

Начало новой рабочей недели в столичном регионе отметится дождями и грозами. Особенно сильные осадки ожидаются в восточной части Московской области, сообщил RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
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