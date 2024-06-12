Губернатор Свердловской области вручил уральским школьникам первые паспорта

12 июня 2024 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил первые паспорта гражданина Российской Федерации 11 уральским школьникам, которые отличились в учебе, спорте, общественной деятельности и волонтерстве.
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