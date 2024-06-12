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Губернатор Свердловской области вручил уральским школьникам первые паспорта

Губернатор Свердловской области вручил уральским школьникам первые паспорта

12 июня 2024 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил первые паспорта гражданина Российской Федерации 11 уральским школьникам, которые отличились в учебе, спорте, общественной деятельности и волонтерстве.

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