Ижевские врачи впервые выполнили биопсию височной артерии для диагностики опасного заболевания

Ижевск. Удмуртия. В 1 РКБ специалисты отделения сосудистой хирургии впервые провели биопсию височной артерии пациентке с подозрением на гигантоклеточный артериит – опасное воспалительное заболевание сосудов.
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