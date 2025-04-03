SUSANIN
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SUSANIN

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Ижевские врачи впервые выполнили биопсию височной артерии для диагностики опасного заболевания

Ижевские врачи впервые выполнили биопсию височной артерии для диагностики опасного заболевания

Ижевск. Удмуртия. В 1 РКБ специалисты отделения сосудистой хирургии впервые провели биопсию височной артерии пациентке с подозрением на гигантоклеточный артериит – опасное воспалительное заболевание сосудов.

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