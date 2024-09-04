Краснов провел встречи с коллегами из Таиланда и Камбоджи на ВЭФ

t.me/Генпрокуратура России На полях Восточного экономического форума во Владивостоке генпрокурор России провел несколько важных двусторонних встреч с зарубежными коллегами из Таиланда, Камбоджи, Мьянмы и Лаоса.
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