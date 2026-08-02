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«Зенит» стартовал в РПЛ с двух разгромов во второй раз за последние 12 сезонов

«Зенит» начал сезон Альфа-Банк РПЛ с двух разгромов. Сегодня команда Сергея Семака крупно обыграла (3:0) на выезде «Оренбург» во 2-м туре.

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