Российские власти не возводят ни административных, ни экономических барьеров на пути южнокорейских автоконцернов, которые хотели бы вернуться.
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