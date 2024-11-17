Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 500 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Яшков
    В силовики идут те, кто в основном не хочет работать, надел форму и появилась власть, а там можно копеечку по легкому...Мигрантов (террит...
  • Варлам Устрялов
    вначале пусть мутант её пнёт, а потом её можно и выгнать.В школе, где азер...
  • Василиса Иванова
    Зловонный ветерок с окраины!Россия заподозрил...

В школе, где азербайджанец налетел русскую девочку, уволили учительницу, чтобы директриса смогла и дальше работать

В школе, где азербайджанец налетел русскую девочку, уволили учительницу, чтобы директриса смогла и дальше работать

Avia.pro - СМИ Скандал в одной из школ Свердловской области приобретает всё больший резонанс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентина БогдановаШирочкина
Директрису надо гнать!
Ответить
2 час.
Karmadon
Ударить или просто оскорбить девочку, девушку, женщину - для любого мужчины позор на всю жизнь, независимо от возраста. Но в семьях &quot;чебуреков&quot;, видимо, детей воспитывают иначе.
Ответить
1 час.
ВУ
Варлам Устрялов
вначале пусть мутант её пнёт, а потом её можно и выгнать.
Ответить
10 мин.

Картина дня

наверх