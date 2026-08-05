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Кандидата в конгрессмены США родом с Украины нокаутировали за угрозы расправы

Кандидата в конгрессмены США родом с Украины нокаутировали за угрозы расправы

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Кандидат в конгресс США от Демократической партии, уроженец Украины Кирилл Басин был нокаутирован на гавайском пляже Кеавакапу за угрозы убить мужчину, который сделал ему замечание.

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Комментарии
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ДГ
Дмитрий Гурин
&quot;.........арестовала кандидата в конгресс по двум пунктам обвинения в угрозе террористического характера первой степени&quot;...................... а это по законам штата Гавайи, от 20 лет до пожизненного. Попал хохол по полной хуже только киднеппинг и прямое убийство.
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