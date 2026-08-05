ДГ

Дмитрий Гурин

".........арестовала кандидата в конгресс по двум пунктам обвинения в угрозе террористического характера первой степени"...................... а это по законам штата Гавайи, от 20 лет до пожизненного. Попал хохол по полной хуже только киднеппинг и прямое убийство.