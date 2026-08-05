Кандидата в конгрессмены США родом с Украины нокаутировали за угрозы расправы

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Кандидат в конгресс США от Демократической партии, уроженец Украины Кирилл Басин был нокаутирован на гавайском пляже Кеавакапу за угрозы убить мужчину, который сделал ему замечание.
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