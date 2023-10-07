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  • Ольга Заварухина
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Трихолог Хохлова рассказала, как убрать седину

Трихолог Хохлова рассказала, как убрать седину

«Почему ты ее не закрасишь?» ― часто слышат в свой адрес дамы с сединой. Несмотря на прогресс, наше общество еще не готово воспринимать без удивления и лишних вопросов серебристые пряди на прекрасных женских головах.

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