Трихолог Хохлова рассказала, как убрать седину

«Почему ты ее не закрасишь?» ― часто слышат в свой адрес дамы с сединой. Несмотря на прогресс, наше общество еще не готово воспринимать без удивления и лишних вопросов серебристые пряди на прекрасных женских головах.
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