В США назвали три сценария продолжения войны на Украине Украина рискует столкнуться с еще одной тяжелой зимой.
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В США назвали три сценария продолжения войны на Украине Украина рискует столкнуться с еще одной тяжелой зимой.
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