МО Азербайджана намерено усилить боеспособность войск на границе с Арменией

Указание увеличить боеспособность войск на границе с Арменией дал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 23 ноября на служебном заседании, сообщила пресс-служба военного ведомства в своем Telegram-канале.
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