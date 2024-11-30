Врач-невролог назвала причины потери обоняния

Потеря обоняния, или аносмия, может иметь различные причины, включая инфекционные, травматические, возрастные и другие заболевания, рассказала «Известиям» 30 ноября врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.
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