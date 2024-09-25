Осенний призыв-2024: сроки, цифровые повестки, отсрочки и меры против уклонистов

В октябре в России стартует осенний призыв в армию. Как заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, основанием для него будут бумажные повестки, лишь в трех регионах будут рассылать электронные повестки в тестовом режиме.
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