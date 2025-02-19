Население должно иметь оружие — и иметь право его применять

Ну что сказать про эту инициативу и её автора. Каков автор, такая и инициатива.

нн

наталья никифорова

Да у нас пол-страны психов. Только дай оружие и перестреляют друг-друга. Нужно просто поменять закон. Если в дом вторглись чужие и были убиты, хозяева не должны преследоваться, что сейчас происходит, то же касается и самообороны. У нас постоянно сажают людей, пытающихся обороняться от нападающих или защищающих беспомощных от преступников.