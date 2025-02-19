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Население должно иметь оружие — и иметь право его применять

Население должно иметь оружие — и иметь право его применять

  Госдума предлагает разрешить гражданам России защищаться от маньяков и грабителей В Госдуму внесён законопроект о том, что граждане могут защищать своё жильё и свою жизнь с оружием в руках, и не будут нести за это уголовную ответственность.

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Комментарии
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МВ
Мстислав Водяной
Ну что сказать про эту инициативу и её автора. Каков автор, такая и инициатива.
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8 час.
нн
наталья никифорова
Да у нас пол-страны психов. Только дай оружие и перестреляют друг-друга. Нужно просто поменять закон. Если в дом вторглись чужие и были убиты, хозяева не должны преследоваться, что сейчас происходит, то же касается и самообороны. У нас постоянно сажают людей, пытающихся обороняться от нападающих или защищающих беспомощных от  преступников.
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7 час.
Владимир Петров
Давно пора.
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3 час.
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