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Россиянин получил зарплату за год за незаконное увольнение

Россиянин получил зарплату за год за незаконное увольнение

В Санкт-Петербурге судебные приставы взыскали в пользу местного жителя внушительную сумму в 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации за незаконное увольнение, которое было признано судом необоснованным .

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