В Госдуме озвучили желательные сроки завершения СВО

Член комитета Госдумы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал приблизительные сроки, до которых следует завершить СВО на Украине, чтобы наша страна успела должным образом подготовиться к отражению возможной агрессии со стороны стран НАТО.