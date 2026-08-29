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В Госдуме озвучили желательные сроки завершения СВО

В Госдуме озвучили желательные сроки завершения СВО

Член комитета Госдумы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал приблизительные сроки, до которых следует завершить СВО на Украине, чтобы наша страна успела должным образом подготовиться к отражению возможной агрессии со стороны стран НАТО.

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